Помогите перевести текст. (40)
Қазақ тiлi
Помогите перевести текст. (40)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ожидания гостей. Казахский гость, не стыдно не ожидал. Особый акцент на строительстве желанного гостя. Казахский народ является самым ответственным делом ждать. Постарается сделать их счастливыми. В первую очередь гостей воды (кумыс, шубат). Затем чай. После того, как чай ситуация с владельцем дома, чтобы держать гостей счастливыми.
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