Для детского сада купили яблоки двух сортов по ценам 18 р. 40 коп,и 19 р. 20 коп. за килограмм.Сколько денег понадобилось на всю покупку,если яблок более дорогово сорта купили 6 кг,а более дешевого- 9 кг?
Математика
Для детского сада купили яблоки двух сортов по ценам 18 р. 40 коп,и 19 р. 20 коп. за килограмм.Сколько денег понадобилось на всю покупку,если яблок более дорогово сорта купили 6 кг,а более дешевого- 9 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18.40*9=165(р)60 коп-сумма за 9 кг более дешевых яблок 2)19,20*6=115 р 20 коп - сумма за 6 кг яблог подороже 3) 165,60+115,20=280 р 80 коп
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