Для детского сада купили яблоки двух сортов по ценам 18 р. 40 коп,и 19 р. 20 коп. за килограмм.Сколько денег понадобилось на всю покупку,если яблок более дорогово сорта купили 6 кг,а более дешевого- 9 кг?

Математика

Для детского сада купили яблоки двух сортов по ценам 18 р. 40 коп,и 19 р. 20 коп. за килограмм.Сколько денег понадобилось на всю покупку,если яблок более дорогово сорта купили 6 кг,а более дешевого- 9 кг?

Автор: Гость