Начерти квадрат,площадь которого меньше,чем 16 см в квадрате.Напишите условие задачи и действия по ней
Математика
Начерти квадрат,площадь которого меньше,чем 16 см в квадрате.Напишите условие задачи и действия по ней
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16*16=256**********///******/*
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