Начерти квадрат,площадь которого меньше,чем 16 см в квадрате.Напишите условие задачи и действия по ней

Математика

Начерти квадрат,площадь которого меньше,чем 16 см в квадрате.Напишите условие задачи и действия по ней

Автор: Гость