Вычислите устно а)1,2 + 3,5 б)0,09 + 0,11 в)1000 * 0,015 г)90*0,1 д) 90 : 0,1 е) 1- 0,6 ж) 0,0001 * 72 и) 0,4 * 0,6 к) 0,42 + 1,08 л) 2,18 - 1,08 м) 60 : 0,2 н) 8 * 1,5 о) 592 : 100 п) 0,098 * 100

Математика

Вычислите устно а)1,2 + 3,5 б)0,09 + 0,11 в)1000 * 0,015 г)90*0,1 д) 90 : 0,1 е) 1- 0,6 ж) 0,0001 * 72 и) 0,4 * 0,6 к) 0,42 + 1,08 л) 2,18 - 1,08 м) 60 : 0,2 н) 8 * 1,5 о) 592 : 100 п) 0,098 * 100

Автор: Гость