Вычислите устно а)1,2 + 3,5 б)0,09 + 0,11 в)1000 * 0,015 г)90*0,1 д) 90 : 0,1 е) 1- 0,6 ж) 0,0001 * 72 и) 0,4 * 0,6 к) 0,42 + 1,08 л) 2,18 - 1,08 м) 60 : 0,2 н) 8 * 1,5 о) 592 : 100 п) 0,098 * 100
Математика
Вычислите устно а)1,2 + 3,5 б)0,09 + 0,11 в)1000 * 0,015 г)90*0,1 д) 90 : 0,1 е) 1- 0,6 ж) 0,0001 * 72 и) 0,4 * 0,6 к) 0,42 + 1,08 л) 2,18 - 1,08 м) 60 : 0,2 н) 8 * 1,5 о) 592 : 100 п) 0,098 * 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)4,7;б)0,2;в)15;г)9;д)900;е)0,4;ж)0,0072;и)0,24;к)1,5;л)1,1;м)300;н)12;о)5,92;п)9,8.
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