Слова с удвоенной буквой из 2 слогов

Русский язык
Слова с удвоенной буквой из 2 слогов
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Гость:
Рассвет,классный(час),русский.
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