Значение выражения глубокие знания
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Значение выражения глубокие знания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубокие знания-обширные сведения в какой либо области, не ограниченные рамками учебника. Глубокая мысль-содержащая некий скрытый подтекст, мысль, несущая много знаний.
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