Автомобиль двигающийся со скоростью 72 км/ч начал торможение и остановился через 5 секунд . наити тормозной путь автомобиля
Физика
Автомобиль двигающийся со скоростью 72 км/ч начал торможение и остановился через 5 секунд . наити тормозной путь автомобиля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72км/ч = 20м/с 20м/с •5с =100м
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