Автомобиль двигающийся со скоростью 72 км/ч начал торможение и остановился через 5 секунд . наити тормозной путь автомобиля

Физика
Автомобиль двигающийся со скоростью 72 км/ч начал торможение и остановился через 5 секунд . наити тормозной путь автомобиля
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72км/ч = 20м/с 20м/с •5с =100м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Закодируйте с помощью ASII кода номера группы свою фамилию я Ахмедов из группы 1 д 2
Ответить
Физика
Если закачать в сосуд кислород разной концентрации,но одним давлением,смешается ??и он,или будет слоями
Ответить
Русский язык
Значение выражения глубокие знания
Ответить
Русский язык
Слова с удвоенной буквой из 2 слогов
Ответить
Қазақ тiлi
Бір аптада неше күн бар?Бір аптада ....күн бар.Бір тəулікте неше сағат бар?Бір тəулі??те....сағат бар.Бір сағатта неше минут бар?Бір сағатта....мин...
Ответить