Автомобиль двигающийся со скоростью 72 км/ч начал торможение и остановился через 5 секунд . наити тормозной путь автомобиля

Физика

Автомобиль двигающийся со скоростью 72 км/ч начал торможение и остановился через 5 секунд . наити тормозной путь автомобиля

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