Как различаются геологическое строение и рельеф Восточной и Северо Восточной Сибири Помогите пожжж контрольная

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Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности. Эти неровности называют формами рельефа. Рельеф сформировался в результате взаимодействия внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) геологических процессов. Формы рельефа различают по размерам, строению, происхождению и т.д. Выделяют выпуклые (положительные) и вогнутые (отрицательные) формы рельефа. Территория России отличается очень разнообразным рельефом. Здесь находятся высокие лоры и низкие равнины. Высшая точка России — гора Эльбрус (5642 м), а самая низкая — на Прикаспийской низменности (на 28 м ниже уровня Мирового океана). Большая часть территории России представляет собой амфитеатр, склоненный к северу. По южным рубежам страны протянулся пояс высоких гор: Кавказ, Алтай, Саяны, горы Забайкалья. Поэтому большинство крупных рек (Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма) — текут с юга на север. Общий наклон рельефа к северу связан с поддви-гом Африкано-Аравийской и Индостанской литос-ферных плит под Евразиатскую. В зрне их контакта происходит воздымание и смятие в складки осадочных слоев земной коры, образование высоких гор. В зоне контакта плит происходят интенсивные подвижки участков земной коры. Они сопровождаются землетрясениями. На востоке нашей страны, в Прибайкалье и Забайкалье происходит взаимодействие частей Евразийской литосферной плиты — Китайской и Сибирской платформ. В зоне их контакта растрескиваются обширные участки земной коры, формируется глубокая впадина озера Байкал. Долиной Енисея Россия делится на две части — восточную приподнятую и западную — с преобладанием низких равнин. Большую часть территории страны занимают равнины. Это связано с тем, что в пределах России находится несколько крупных платформ различного возраста: древние докембрийские Русская и Сибирская платформы, а также более молодые (палеозойские): Западно-Сибирская, Скифская, Туранская. Фундамент молодых платформ (плит) погружен на различную глубину под осадочный чехол. В области древних платформ фундамент местами выходит на поверхность, образуя так называемые щиты (Балтийский на Русской платформе, Анабарский и Алданский — на Сибирской). На Русской платформе расположена крупнейшая Восточно-Европейская равнина. Поверхность ее характеризуется чередованием возвышенностей (Среднерусской, Приволжской, Смоленско-Московской) и низменностей (Окско-Донская). В междуречье Енисея и Лены расположено обширное Средне-Сибирское плоскогорье (в среднем имеет высоты 500-800 м). Оно осложнено рядом крупных плато и древних кряжей (плато Путорака, Енисейский кряж и др.). К северу плоскогорье переходит в Северо-Сибирскую низменность, а к востоку — в Центрально-Якутскую равнину. Между Восточно-Европейской равниной и Средне-Сибирским плоскогорьем лежит крупнейшая аккумулятивная Западно-Сибирская равнина. Она имеет низменную заболоченную поверхность и вогнутую форму. На юге к Русской равнине примыкает участок молодого альпийского геосинклинального пояса. В рельефе он выражен Кавказской горной страной, в пределах которой находится высшая точка России — г. Эльбрус (5642 м). Всю территорию Сибири с юга также замыкает горный пояс, протянувшийся вдоль границы России. Это в основном средние по высоте горные системы — Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саяны, горы Тувы, Прибайкалья, Забайкалья и Станового нагорья. Они образовались в различное геологическое время (от конца протерозоя до конца палеозоя). На северо-востоке России преобладает рельеф сильно расчлененного среднегорья, приуроченный к массивам мезозойской складчатости (хребты Черского, Верхоянский, Колымское и Колымское и Корякское нагорья). Камчатка, о. Сахалин и гряда Курильских островов относятся к области молодой тихоокеанской складчатости. Здесь находится около 200 уснувших и действующих вулканов, а также ежегодно фиксируется много землетрясений. Это свидетельствует о продолжающихся в наши дни интенсивных процессах в земной коре на стыке Тихоокеанской и Евразийской литосферных плит. Огромная территория, обилие форм рельефа и сложность геологического строения России обусловили наличие большого спектра полезных ископаемых. Крупнейшие и крупные формы рельефа обязаны своим происхождением внутренним силам Земли. Но многие важные детали их современного облика созданы внешними силами. Почти повсеместно на территории России формирование современного рельефа происходило и происходит под воздействием текучих вод. В результате появились эрозионные формы рельефа — речные долины, балки и овраги. Овражно-балочная сеть особенно густая на Среднерусской и Приволжской возвышенностях и в предгорьях. Рельеф многих прибрежных равнин связан с отступанием и наступанием моря. Таковы равнины Прикаспийского, Приазовской, Печорской и северной части Западно-Сибирской низменностей.