Как решить задачу четыре девочки поют. Одна аккомпанимирует три поют.Аня спела 8 р??з Таня спела 6раз Оля спела 3 раза а Катя спела 7 раз . Сколько раз спела Таня?

Математика

Как решить задачу четыре девочки поют. Одна аккомпанимирует три поют.Аня спела 8 р??з Таня спела 6раз Оля спела 3 раза а Катя спела 7 раз . Сколько раз спела Таня?

Автор: Гость