Как решить задачу четыре девочки поют. Одна аккомпанимирует три поют.Аня спела 8 р??з Таня спела 6раз Оля спела 3 раза а Катя спела 7 раз . Сколько раз спела Таня?

Математика
Как решить задачу четыре девочки поют. Одна аккомпанимирует три поют.Аня спела 8 р??з Таня спела 6раз Оля спела 3 раза а Катя спела 7 раз . Сколько раз спела Таня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В условии задачи сказано, что Таня спела 6 раз. Может условие не правильно написано?
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