Какие орфограммы в словах ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ЖУРНАЛИСТ, ОКТЯБРЬСКИЙ, НАРИСОВАТЬ, КОСТЮМЧИК,
Русский язык
Какие орфограммы в словах ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ЖУРНАЛИСТ, ОКТЯБРЬСКИЙ, НАРИСОВАТЬ, КОСТЮМЧИК,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове горизонт о е в слове журналист а октябрьский о нарисовать о а е костюмчик о
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