Какие орфограммы в словах ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ЖУРНАЛИСТ, ОКТЯБРЬСКИЙ, НАРИСОВАТЬ, КОСТЮМЧИК,

Русский язык
Какие орфограммы в словах ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ЖУРНАЛИСТ, ОКТЯБРЬСКИЙ, НАРИСОВАТЬ, КОСТЮМЧИК,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове горизонт о е в слове журналист а октябрьский о нарисовать о а е костюмчик о
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражений 48m -13m-876 если m= 17
Ответить
География
Как различаются геологическое строение и рельеф Восточной и Северо Восточной Сибири Помогите пожжж контрольная
Ответить
Физика
Автомобиль двигающийся со скоростью 72 км/ч начал торможение и остановился через 5 секунд . наити тормозной путь автомобиля
Ответить
Информатика
Закодируйте с помощью ASII кода номера группы свою фамилию я Ахмедов из группы 1 д 2
Ответить
Физика
Если закачать в сосуд кислород разной концентрации,но одним давлением,смешается ??и он,или будет слоями
Ответить