Напиши несколько двузначных чисел, при сложении которых с числом 7 получается "круглый" десяток
Математика
Напиши несколько двузначных чисел, при сложении которых с числом 7 получается "круглый" десяток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,93,23,33,43,53,63,73,83
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Прочитайте текст. Добавьте предлоги. Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. … него жёсткая длинная шерсть,… голове небольшие уши. Ноги толсты...
Математика
В зоопарке были жирафы и страусы. У них вместе было 44 ноги и 30 глаз. Сколько было жи??афов и страусов отдельно?