Карточка по Русскому языку за 4класс
Русский язык
Карточка по Русскому языку за 4класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фарм опыта,не обращайте внимания :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст. Добавьте предлоги. Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. … него жёсткая длинная шерсть,… голове небольшие уши. Ноги толсты...
Математика
В зоопарке были жирафы и страусы. У них вместе было 44 ноги и 30 глаз. Сколько было жи??афов и страусов отдельно?
Математика
Как решить задачу четыре девочки поют. Одна аккомпанимирует три поют.Аня спела 8 р??з Таня спела 6раз Оля спела 3 раза а Катя спела 7 раз . Сколько...