Назовите внешние причины аварий и катастроф техногенного характера

Гость: Гость:

1) отказ технических систем из-за дефектов изготовления нарушение режимов эксплуатации и нарушения режимов эксплуатации 2) ошибочные действия операторов технических системсистем 3) высокий энергетический уровень технических системсистем 4) внешнее негативное воздействие на объекты энергетики транспорта и других