Назовите внешние причины аварий и катастроф техногенного характера
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Назовите внешние причины аварий и катастроф техногенного характера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) отказ технических систем из-за дефектов изготовления нарушение режимов эксплуатации и нарушения режимов эксплуатации 2) ошибочные действия операторов технических системсистем 3) высокий энергетический уровень технических системсистем 4) внешнее негативное воздействие на объекты энергетики транспорта и других
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