Проект" Знак зодиака Дева'

Гость: Гость:

- шестой знак зодиакального гороскопа. Стихия знака: Земля. Свойство знака: Мутабельный (непостоянный, переменчивый). Управляющая планета: Меркурий. Соответствующий Деве знак китайского гороскопа: Петух. Период действия: с 23 августа по 23 сентября. В классическом понимании астрологии, Дева описывается как меркантильная, суетливая и ограниченная личность. Но когда Дева сияет, фактически нет никакого другого знака зодиака, способного хоть как-то соответствовать их внутреннему свету. В мелодии души Девы обитает наслаждение, усталому путнику там уготовано счастье и покой. И когда Дева уверенна в своих силах и чувствует силу своих способностей, такие люди становятся самыми успешными и творческими из числа всех знаков. Если задаться целью, то с легкостью можно обнаружить множество людей рожденных под знаком Девы работающими в сфере услуг, в благотворительности, многие из них будут учителями и докторами, а возможно целителями специализирующихся на массаже или на лечении посредством лекарственных трав. Одна из наиболее волшебных особенностей Девы - это отказ от цинизма и вера в людей. Независимо от того, сколько времени длится их роман, даже если отношения с партнером давно стали натянутыми, Дева будет верить, что все будет хорошо и поддерживать эту веру в своем партнере. Девы могут часто становиться жертвами чужих игр, властных отношений, где иногда с ними плохо обращаются. Несмотря на свою изобретательность, Дева является знаком доброты и сострадания, чем, к сожалению, иногда пользуются другие в целях своего преимущества над ними. Творческие и чувствительные натуры, Девы являются весьма уточенными людьми, которые, как редкие орхидеи, требуют особой заботы и индивидуального обхождения, чтобы полностью раскрыть свою истинную уникальную красоту. Застенчивые и стыдливые, они счастливы позволить другим брать центральное, главенствующее положение и способны отдать все что имеют, на благо тех, кого любят, потратить всю свою энергию на достижение цели своего партнера, которая с момента их знакомства стала общей. Нельзя найти лучшего друга, партнера или союзника чем Дева, если наступают трудные времена, вы нуждаетесь в совете, в помощи, в надежных товарищеских отношениях, наиболее вероятно, что рядом окажется человек, рожденный под этим знаком. С Девой в вашей жизни вы обретете кого-то, кто понимает и заботится о вас. Знаменитости, родившиеся под знаком Девы: Иван Грозный, Лев Толстой, Исаак Левитан, Лафайет, Софи Лорен, Гретта Гарбо, Гете, Линдон Джонсон, Теодор Драйзер, кардинал Ришелье, Шон Коннери, Мать Тереза, Стивен Кинг, Майкл Джексон, Ясир Арафат.