Что больше 207см или 2 м 17 см

Математика
Что больше 207см или 2 м 17 см
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Гость:
Больше 2м17см=217см 207см меньше чем 2м17см
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