Под каждым прямлугольником напиши его обозначение
Математика
Под каждым прямлугольником напиши его обозначение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник номер 1 :BAGK. 2 DCEF. 3 MLNT
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