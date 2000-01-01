В чем сходства и различия Урала и Южной Сибири Помогите

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В том что они сходство, вероятно в том что как и на Урале пояс гор Южной Сибири имеет низкогорный и среднегорный рельеф. Особенно типичен для Южной Сибирии среднегорный рельеф, занимающий свыше 60% площади страны. Он сформировался в результате эрозионного расчесления древних денудационных поверхностей и характерен для высот от 800 до 2000-2200 м. Низкогорный рельеф развит в наименее приподнятых окраинных раёнах. Участники нискогорья располагаются на высоте 300-800 м и образованы неширокими грядами или цепочками сопок, протягивающихся по периферии среднегорных массивов в сторону предгорной равнины. Кроме этого Урал и часть Юга Сибирии образовались в герцинской складчатости.