Какие факторы влияют на взросление человека

Обществознание
Какие факторы влияют на взросление человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) генетика, полученная при рождении,2)окружающая нас природная среда,3)культура, социальные нормы и ценности,4)социальное окружение,5) индивидуальный опыт человека.,,,,

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое решение и ответ? 48
Ответить
Математика
В магазин привезли 250 коробок ,в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса вс??го печенья, если масса одной пачки 150 грамм
Ответить
Математика
Из автобусного парка с 10:00 до 12:00 выехали......
Ответить
Математика
Как решить (19п-6п):4=26 , (12т-5т)×4=252
Ответить
Русский язык
Помогите зделать из схем предложение ..
Ответить