Какие факторы влияют на взросление человека
Обществознание
Какие факторы влияют на взросление человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) генетика, полученная при рождении,2)окружающая нас природная среда,3)культура, социальные нормы и ценности,4)социальное окружение,5) индивидуальный опыт человека.,,,,
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