Помогите зделать из схем предложение ..

Гость: Гость:

1."Мама, иди сюда",-крикнул Витя. 2."Не пей Иванушка из лужи, козленочком станешь!"-сказала Аленушка. 3.Полицейский спрашивает: "Кто тут хулиганит?" 4. Полицейский приказал: "Покажите ваши документы".