Помогите зделать из схем предложение ..
Русский язык
Помогите зделать из схем предложение ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1."Мама, иди сюда",-крикнул Витя. 2."Не пей Иванушка из лужи, козленочком станешь!"-сказала Аленушка. 3.Полицейский спрашивает: "Кто тут хулиганит?" 4. Полицейский приказал: "Покажите ваши документы".
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