Что такое баланс сил? Объясните понятно

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Баланс сил-это старейшая в международных отношениях концепция, восходит к трудам Фукудита. Тесно связана с реалистической школой мысли и опирается на идеи монархической. Европейские государства по достоинству оценивали новую расстановку сил, сложившуюся после Тридцатилетней войны. Начиная со второй половины XVII в. многие из них провозгласили целью своей внешней политики поддержание баланса сил. С тех пор стоило какому-нибудь агрессивному государству попытаться нарушить его в свою пользу, как против него почти моментально складывалась многочисленная коалиция государств, ставившая цель - восстановить баланс сил. Последовательной сторонницей баланса сил была Великобритания, у этого гос-ва не было сильной сухопутной армии, поэтому особенно жеско относилась к любым его нарушениям.