Краткое описание вида - пиявки
Биология
Краткое описание вида - пиявки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно,большенство пиявок дорастает до 15 см.Все они питаются кровью. Пиявки присасываются к найденой(своей)жертве,позже надрезают кожу. После этого они впрыскивают яд "гирудин"в ранку. НУ ДУМАЮ,КАК ТО ТАК
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