Краткое описание вида - пиявки

Гость: Гость:

Обычно,большенство пиявок дорастает до 15 см.Все они питаются кровью. Пиявки присасываются к найденой(своей)жертве,позже надрезают кожу. После этого они впрыскивают яд "гирудин"в ранку. НУ ДУМАЮ,КАК ТО ТАК