Рассказ про маму 2класс 5-6 придложений
Русский язык
Рассказ про маму 2класс 5-6 придложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю свою маму. Она дала мне жизнь, вырастила меня. Моя мама каждый день делает для меня очень много. Она встаёт рано утром и делает мне завтрак, она готовит очень вкусные блюда. Она помогает собираться мне в школу, обнимает и целует на прощанье. Ее руки я называю золотыми, ведь она действительно хорошая хозяйка и умеет делать все. Говорят, что родителей не выбирают, поэтому мне очень повезло с мамой. Она у меня самая лучшая. Конечно, временами я могу причинять ей боль, что заставляет ее даже плакать, но я очень сожалею об этом и потом стараюсь делать все возможное, чтобы ей было хорошо. Ведь это моя мама, моя родная кровь. Поэтому очень важно всегда любить ее, ценить ее труд и ту колоссальную работу, которую она делает для каждого члена семьи. Все мамы любят своих детей, любят мужей. Они стараются сделать нашу жизнь комфортней и лучше. Когда я прихожу со школы, то дома пахнет вкусной едой, всегда чисто и уютно. Я люблю приходить домой, конечно, за исключением случаев, когда имею плохие отметки. Но даже тогда мама выслушает меня. Я вижу, как она старается быть хорошей мамой. И хотя нам временами приходилось трудно без папы, ведь он постоянно был на работе, она никогда не показывала что ей тяжело. Моя мама всегда была со мной мила и добра. Я понимаю также, что не всегда делаю то, что радует мою маму. Но когда проходит немножко времени, я заставляю себя извиниться, ведь все таки я не прав.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Физика
Известно что средняя плотнось тела человека примерно равна плотность воды 1000 кг/м зная массу своего тела выясните его объем
Математика
Физика
СРОЧНО! Тело прошло 40 м в направлении на север за 2 мин, затем 60 м на запад за то же в??емя. Определите среднюю скорость перемещения.