Рассказ про маму 2класс 5-6 придложений

Гость: Гость:

Я очень люблю свою маму. Она дала мне жизнь, вырастила меня. Моя мама каждый день делает для меня очень много. Она встаёт рано утром и делает мне завтрак, она готовит очень вкусные блюда. Она помогает собираться мне в школу, обнимает и целует на прощанье. Ее руки я называю золотыми, ведь она действительно хорошая хозяйка и умеет делать все. Говорят, что родителей не выбирают, поэтому мне очень повезло с мамой. Она у меня самая лучшая. Конечно, временами я могу причинять ей боль, что заставляет ее даже плакать, но я очень сожалею об этом и потом стараюсь делать все возможное, чтобы ей было хорошо. Ведь это моя мама, моя родная кровь. Поэтому очень важно всегда любить ее, ценить ее труд и ту колоссальную работу, которую она делает для каждого члена семьи. Все мамы любят своих детей, любят мужей. Они стараются сделать нашу жизнь комфортней и лучше. Когда я прихожу со школы, то дома пахнет вкусной едой, всегда чисто и уютно. Я люблю приходить домой, конечно, за исключением случаев, когда имею плохие отметки. Но даже тогда мама выслушает меня. Я вижу, как она старается быть хорошей мамой. И хотя нам временами приходилось трудно без папы, ведь он постоянно был на работе, она никогда не показывала что ей тяжело. Моя мама всегда была со мной мила и добра. Я понимаю также, что не всегда делаю то, что радует мою маму. Но когда проходит немножко времени, я заставляю себя извиниться, ведь все таки я не прав.