Какие географические объекты есть в Евразии?
География
Какие географические объекты есть в Евразии?
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Гость:
Эверест,Байкал,Мертвое море,Каспийское море-озеро,Уральские горы,Кавказ- наиболее значимые объекты.
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