Помогите пожалуйста разделить слова на слоги и сделать в них ударения: солнце, снежинки, сосульки, сугроб, ручьи, ромашка, скворцы, снегопад, ледоход, метель, подснежник, мухомор, грачи, смородина, радуга, мороз и капель. Очень...

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Помогите пожалуйста разделить слова на слоги и сделать в них ударения: солнце, снежинки, сосульки, сугроб, ручьи, ромашка, скворцы, снегопад, ледоход, метель, подснежник, мухомор, грачи, смородина, радуга, мороз и капель. Очень надо.

Автор: Гость