Помогите пожалуйста разделить слова на слоги и сделать в них ударения: солнце, снежинки, сосульки, сугроб, ручьи, ромашка, скворцы, снегопад, ледоход, метель, подснежник, мухомор, грачи, смородина, радуга, мороз и капель. Очень...
Русский язык
Помогите пожалуйста разделить слова на слоги и сделать в них ударения: солнце, снежинки, сосульки, сугроб, ручьи, ромашка, скворцы, снегопад, ледоход, метель, подснежник, мухомор, грачи, смородина, радуга, мороз и капель. Очень надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОлн-це, сне-жИн-ки, со-сУль-ки, суг-рОб, ру-чьИ, ро-мАш-ка,сквор-цЫ, сне-го-пАд, ле-до-хОд, ме-тЕль, под-снЕж-ник, му-хо-мОр, гра-чИ, смо-рО-ди-на, рА-ду-га, мо-рОз, ка-пЕль.
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