Какие герои были кроткими; проявляли милосердие
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Какие герои были кроткими; проявляли милосердие
Ответ(ы):
Гость:
Чебурашка, крокодил Гена.
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