Вычислите: 2целых2/5-(1/4+7/10); 9целых-(15/8+3/20) 3целых-(1/6+2/3) помогите решить
Математика
Вычислите: 2целых2/5-(1/4+7/10); 9целых-(15/8+3/20) 3целых-(1/6+2/3) помогите решить
Ответ(ы):
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