Помогите пожалуйста! Вопрос про снимок не надо

География
Помогите пожалуйста! Вопрос про снимок не надо
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Гость:
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