У 3 рулонах 83 м ткани. в 1-49 м.в 2- в 7 раз меньше.сколько метров ткани было в трёх рулонах.
Математика
У 3 рулонах 83 м ткани. в 1-49 м.в 2- в 7 раз меньше.сколько метров ткани было в трёх рулонах.
Ответ(ы):
Гость:
83-49-(49÷7)=34-7=27 метров в третьем рулоне
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