У 3 рулонах 83 м ткани. в 1-49 м.в 2- в 7 раз меньше.сколько метров ткани было в трёх рулонах.

Математика

У 3 рулонах 83 м ткани. в 1-49 м.в 2- в 7 раз меньше.сколько метров ткани было в трёх рулонах.

Автор: Гость