Разберите по частям слова (морфемный разбор) данные слова: Соавтор, безмятежный, ??бегает, предистория, заинтересовать, синий, прекрасный, изучение, зайчонок, прибольшой, грибочек. Пример- луна( это слово разбирать не нужно) ...

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Разберите по частям слова (морфемный разбор) данные слова: Соавтор, безмятежный, ??бегает, предистория, заинтересовать, синий, прекрасный, изучение, зайчонок, прибольшой, грибочек. Пример- луна( это слово разбирать не нужно) лун- корень, а-окончание. ПРОСЬБА: каждое слово пишите с новой строки или с большим промежутком!

Автор: Гость