Разберите по частям слова (морфемный разбор) данные слова: Соавтор, безмятежный, ??бегает, предистория, заинтересовать, синий, прекрасный, изучение, зайчонок, прибольшой, грибочек. Пример- луна( это слово разбирать не нужно) ...
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Разберите по частям слова (морфемный разбор) данные слова: Соавтор, безмятежный, ??бегает, предистория, заинтересовать, синий, прекрасный, изучение, зайчонок, прибольшой, грибочек. Пример- луна( это слово разбирать не нужно) лун- корень, а-окончание. ПРОСЬБА: каждое слово пишите с новой строки или с большим промежутком!
Ответ(ы):
Гость:
Соавтор-со приставка ; автор корень .безмятежный- без приставка;мятеж корень;н суффикс;ый окончание. убегает-у приставка ; бег корень;ет окончание. предистория- пред приставка;истор корень;ия окончание. заинтересовать-за приставка ;интерес корень;ов суффикс:а суффикс;ть окончание. синий -син корень;ий окончание. прекрасный- пре приставка;крас корень;н суффикс; ый окончание. изучение - из приставка;уч корень;ен суффикс; ие окончание. зайчонок -(изв не понял в коментах напишу попозже.) прибольшой- при приставка;больш корень;ой окончание. грибочек-гриб корень;оч суффикс;ек окончание.
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