Как читается я незнаю английский а мне надо ребенку помочь чтоб он мог прочитать

Английский язык
Как читается я незнаю английский а мне надо ребенку помочь чтоб он мог прочитать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Айв гот цу айс, э моув анд э ноус! айв гот цу фит, бат ай хэвент гот тойс! цу хэндс, цу ирс, энд лотс оф хэйр вот ай эм? ай эм тедди биа
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