Вася,вывесил кормушку,в 1 день прилетело много птиц,во 2 день в 2 р больше чем. 1 ,в 3 д??нь в 2 р меньше чем в 1 ,всего 252 птицы.

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Пусть в 1 день прилетело х птиц. Тогда во 2 день 2х птиц, а в 3 день х/2. Известно, что всего 252 птицы. составим уравнение х+2х+х/2=252 для удобства умножим обе части на 2 2х+4х+х=504 7х=504 х=72 72 птиц в 1 день во второй день 72*2=144 в третий день 72/2=36