Поиск результатов по фразе "определить массу соли и объем водорода, которые образ??вались в результате реакции между 14 г цинка с соляной кислотой"
Химия
Поиск результатов по фразе "определить массу соли и объем водорода, которые образ??вались в результате реакции между 14 г цинка с соляной кислотой"
Ответ(ы):
Гость:
пределить массу соли и объем водорода, которые образовались в результате реакции между 14 г цинка с соляной кислотой" 14 x y Zn+2HCl=ZnCl2+H2 65 136 22.4 x=14*136/65=29.3 y=14*22.4/65=4.8
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