Упростите выражение a\b+a - 1/a : a+b/ab при a=0,2; b=0,3
Алгебра
Упростите выражение a\b+a - 1/a : a+b/ab при a=0,2; b=0,3
Ответ(ы):
Гость:
A в квадрате+а в квадрате б-б/а в квадрате б+б
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