Помогите с математикой Брат и сестра купили в магазине продукты. Каждому из них ??ожно поднять сумку массой не более 5 кг. Как они могут поделить между собой продукты, чтобы донести их до дома ? Продукты: картошка - 2 кг, мо...

Математика
Помогите с математикой Брат и сестра купили в магазине продукты. Каждому из них ??ожно поднять сумку массой не более 5 кг. Как они могут поделить между собой продукты, чтобы донести их до дома ? Продукты: картошка - 2 кг, морковь- 1 кг, капуста- 2 кг 400 г, лук - 600 г,мясо - 1 кг, конфеты- 1 кг, печенье- 500 г, хлеб- 300 г , крупа- 1 кг 200 г .
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Автор: Гость
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Гость:
Картошка, мясо, хлеб, конфеты, крупа. капуста, лук, морковь,печенье.  
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