Помогите с математикой Брат и сестра купили в магазине продукты. Каждому из них ??ожно поднять сумку массой не более 5 кг. Как они могут поделить между собой продукты, чтобы донести их до дома ? Продукты: картошка - 2 кг, мо...

Математика

Помогите с математикой Брат и сестра купили в магазине продукты. Каждому из них ??ожно поднять сумку массой не более 5 кг. Как они могут поделить между собой продукты, чтобы донести их до дома ? Продукты: картошка - 2 кг, морковь- 1 кг, капуста- 2 кг 400 г, лук - 600 г,мясо - 1 кг, конфеты- 1 кг, печенье- 500 г, хлеб- 300 г , крупа- 1 кг 200 г .

Автор: Гость