Как разобрать слово сохраняются пл составу?
Русский язык
Как разобрать слово сохраняются пл составу?
Ответ(ы):
Гость:
Сохран - корень я -суффикс ют - второй суффикс ся - окончание
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