Есть ли реальная возможность проверить букву О в слове СКОРЛУПА?????.....

Русский язык
Есть ли реальная возможность проверить букву О в слове СКОРЛУПА?????.....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это словарное слово!его надо запомнить
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