Как по Русскому языку сделать упр..6 стр..185 там надо составить и записать предл...уп??трибив след...слова

Русский язык
Как по Русскому языку сделать упр..6 стр..185 там надо составить и записать предл...уп??трибив след...слова
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Автор: Гость
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Гость:
 Нужно употребить слова в нужной форме.Если конечно я правильно поняла твой вопрос.
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