Как по Русскому языку сделать упр..6 стр..185 там надо составить и записать предл...уп??трибив след...слова

Русский язык

Как по Русскому языку сделать упр..6 стр..185 там надо составить и записать предл...уп??трибив след...слова

Автор: Гость