Решите пожалуйсто уравнение х(во 2степени)-х-6=0
Алгебра
Решите пожалуйсто уравнение х(во 2степени)-х-6=0
Ответ(ы):
Гость:
Решение: х²-х-6=0 х1.2=1/2+-√(1/4+6)=1/2+-√(1/4+4*6/4)=1/2+-√(1/4+24/4)=1/2+-√25/4=1/2+-5/2 х1=1/2+5/2=6/2=3 х2=1/2-5/2=-4/2=-2 Ответ: х1=3; х2=-2
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