Какие герои были в сказке незнайка
Литература
Какие герои были в сказке незнайка
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Гу́нька, Знайка. Кнопочка, Мушка, Пилюлькин, Пулька, Ромашка, Скуперфильд, Жулио, Сиропчик, Синеглазка, Винтик, Ворчун Гусля Жулио Клопс Козлик Крабс Медуница Мига Мигль Молчун (персонаж) Небоська Растеряйка Селёдочка Спрутс Стекляшкин Тюбик Фикс Фуксия Цветик Шпунтик — автомех
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