Какие глаголы являются исключениями?

Гость: Гость:

II спряжения: Гнать, дышать, держать, обидеть. Слышать, видеть, ненавидеть, И зависеть, и терпеть, а еще смотреть, вертеть. I спряжения: Ко второму же спряженью, отнесем мы без сомненья все глаголы что на - ИТЬ , исключая БРИТЬ, СТЕЛИТЬ