Какие глаголы являются исключениями?
Русский язык
Какие глаголы являются исключениями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
II спряжения: Гнать, дышать, держать, обидеть. Слышать, видеть, ненавидеть, И зависеть, и терпеть, а еще смотреть, вертеть. I спряжения: Ко второму же спряженью, отнесем мы без сомненья все глаголы что на - ИТЬ , исключая БРИТЬ, СТЕЛИТЬ
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