Какие явления природы нашли своё отражение в мифе об Осирисе?
История
Какие явления природы нашли своё отражение в мифе об Осирисе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мифе про Остиса и Сета - разлив Нила- возрождение, "воскресение" жизни. Осириса убивает Сет. (Сет - разрушение, песчаные бури). Нил периодически высыхает и заново разливается. Так и Осирис умирает и возрождается. Нут -богиня неба - явления природы: смена дня, ночи, движение звезд.
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