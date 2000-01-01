Какие инженерно технические сооружения могут использоваться для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера?

Гость: Гость:

Защитные сооружения гражданкой обороны по своему предназначению и защитным свойствам делятся на убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для защиты людей могут применяться и простейшие укрытия. Убежища – это сооружения гражданской обороны, которые предназначены для обеспечения надежной защиты укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких температур, от отравления продуктами горения и аварийно химически опасными веществами. Убежища подразделяются по защитным свойствам, по вместимости, по месту расположения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, по времени возведения.По защитным свойствам (от воздействия ударной волны) убежища делятся на классы.По вместимости (количеству укрывающихся) убежища подразделяются на:- малые (вместимость до 600 человек), - средние (от 600 до 2000 человек),- большие (более 2000 человек).По месту расположения убежища могут быть встроенными и отдельно стоящими. К встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных и цокольных помещениях зданий, а к отдельно стоящим – расположенные вне зданий.По времени возведения убежища бывают построенные заблаговременно и быстровозводимые, строящиеся при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации мирного или военного времени.