Какие исторические последствия имела трагическая смерть царевича Дмитрия

История
Какие исторические последствия имела трагическая смерть царевича Дмитрия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угличское дело имело большие последствия для страны. Во-первых, в стране оставался только один человек с правами на престол – царь Федор. Во-вторых, убийство Дмитрия привело к волне слухов о том, что он не мог быть убит и чудесным образом спасся. В результате этого в последствие в стране появился лже-Дмитрий. В-третьих, это был один из последних царей Рюриковичей.
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