Какие исторические события,герои волнуют автора произведения Недоросль

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Еще Петр I запретил жениться не получившим образования дворянским детям. Во времена Фонвизина тягости обязательной службы увеличились в одно время с ослаблением материальных побуждений к ней. "Линяние" от школы и службы стало хроническим недугом дворянства. Митрофану Фонвизина скоро 16 лет; но он еще состоит в недорослях: по закону 1736 г. срок учения недоросля продолжено до 20 лет. Тот же закон дозволял воспитываться дома недорослям со средствами. Требования общества и службы навязывали этим людям ненавистную им науку. Эти люди не понимали своего дворянского положения, а в положении сословия происходил перелом, требовавший полного к себе внимания. Образованные русские люди того времени настойчиво твердили, что всему русскому дворянству необходимо знание гражданских законов и состояния собственного отечества, русской географии и истории. Митрофан, дворянский недоросль, сын невеже­ственных крепостников, является достойным про­должением своих родителей. Если для просве­щенных дворян (Правдин, Стародум) главными добродетелями дворянина являются хорошее вос­питание, образование, готовность служить Отече­ству, то крепостники Простаковы не принимают образованности, их мир ограничен скотным дво­ром и удовлетворением своих примитивных жела­ний. Они не думают об Отечестве, не считают нужным готовить своего сына к государственной службе. Ему нанимают учителей лишь потому, что "ныне век другой" и принято детей "всему учить". В глубине же души г-жа Простакова уве­рена, что ее сыну учиться не нужно, ведь другие представители фамилии Простаковых "на боку лежа, летят себе в чины", а "покойник батюшка воеводою был 15 лет, и с тем скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить... ". При таком отношении к науке г-жа Простакова и учителей сыну выбирает по принци­пу, чтобы они "ребенка не неволили". Поскольку сам Митрофан учиться не хочет и предпочитает проводить все время на голубятне. Поэтому такие учителя их вполне устраивают. К процессу обучения, в комедии, подходят по-простаковски: "Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим". Главное-выделить средства, а чему и кто будет учить-вопрос второй.