Какие исторические события,герои волнуют автора произведения Недоросль
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Какие исторические события,герои волнуют автора произведения Недоросль
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Гость:
Еще Петр I запретил жениться не получившим образования дворянским детям. Во времена Фонвизина тягости обязательной службы увеличились в одно время с ослаблением материальных побуждений к ней. "Линяние" от школы и службы стало хроническим недугом дворянства. Митрофану Фонвизина скоро 16 лет; но он еще состоит в недорослях: по закону 1736 г. срок учения недоросля продолжено до 20 лет. Тот же закон дозволял воспитываться дома недорослям со средствами. Требования общества и службы навязывали этим людям ненавистную им науку. Эти люди не понимали своего дворянского положения, а в положении сословия происходил перелом, требовавший полного к себе внимания. Образованные русские люди того времени настойчиво твердили, что всему русскому дворянству необходимо знание гражданских законов и состояния собственного отечества, русской географии и истории. Митрофан, дворянский недоросль, сын невежественных крепостников, является достойным продолжением своих родителей. Если для просвещенных дворян (Правдин, Стародум) главными добродетелями дворянина являются хорошее воспитание, образование, готовность служить Отечеству, то крепостники Простаковы не принимают образованности, их мир ограничен скотным двором и удовлетворением своих примитивных желаний. Они не думают об Отечестве, не считают нужным готовить своего сына к государственной службе. Ему нанимают учителей лишь потому, что "ныне век другой" и принято детей "всему учить". В глубине же души г-жа Простакова уверена, что ее сыну учиться не нужно, ведь другие представители фамилии Простаковых "на боку лежа, летят себе в чины", а "покойник батюшка воеводою был 15 лет, и с тем скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить... ". При таком отношении к науке г-жа Простакова и учителей сыну выбирает по принципу, чтобы они "ребенка не неволили". Поскольку сам Митрофан учиться не хочет и предпочитает проводить все время на голубятне. Поэтому такие учителя их вполне устраивают. К процессу обучения, в комедии, подходят по-простаковски: "Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим". Главное-выделить средства, а чему и кто будет учить-вопрос второй.
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