Помогите составить твір на тему " Маруся Чурай, як дівчина з легенди" и на тему " Героїчна доля сміливої українки Марусі Богуславки"

Українська література
Помогите составить твір на тему " Маруся Чурай, як дівчина з легенди" и на тему " Героїчна доля сміливої українки Марусі Богуславки"
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