Помогите составить твір на тему " Маруся Чурай, як дівчина з легенди" и на тему " Героїчна доля сміливої українки Марусі Богуславки"

Українська література

Помогите составить твір на тему " Маруся Чурай, як дівчина з легенди" и на тему " Героїчна доля сміливої українки Марусі Богуславки"

Автор: Гость