Записать все слова блока в алфавитном порядке поставить ударение разделить на сл??ги слова: путешествие экскурсия пассажир перрон шоссе район эскалатор

Гость: Гость:

Пас - са - жир(ударение на 《И》) пер-рон(ударение на 《Е》) пу-ти-шест-ви-е(ударение на 《И》пер-рон(ударение на《Е》 ра-йон(ударение на《О》шос-се (ударение на《Е》экс-ка-ла-тор(ударение на 《А》эк-скур-си-я(ударение на 《У》