Записать все слова блока в алфавитном порядке поставить ударение разделить на сл??ги слова: путешествие экскурсия пассажир перрон шоссе район эскалатор

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Записать все слова блока в алфавитном порядке поставить ударение разделить на сл??ги слова: путешествие экскурсия пассажир перрон шоссе район эскалатор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пас - са - жир(ударение на 《И》) пер-рон(ударение на 《Е》) пу-ти-шест-ви-е(ударение на 《И》пер-рон(ударение на《Е》 ра-йон(ударение на《О》шос-се (ударение на《Е》экс-ка-ла-тор(ударение на 《А》эк-скур-си-я(ударение на 《У》
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