Помогите пожалуйста с математические задачи на территории площадью 588 квадратных метров стоит дворец спящей красавицы окруженные зарослями колючих кустарников какова площадь этих заросли если творит занимать одну четвёртую час...

Математика
Помогите пожалуйста с математические задачи на территории площадью 588 квадратных метров стоит дворец спящей красавицы окруженные зарослями колючих кустарников какова площадь этих заросли если творит занимать одну четвёртую часть всей территории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 1/4  = 3/4 часть которую занимают заросли 588*3/4 = 147*3 = 441 м2 занимают заросли
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