Помогите пожалуйста с математические задачи на территории площадью 588 квадратных метров стоит дворец спящей красавицы окруженные зарослями колючих кустарников какова площадь этих заросли если творит занимать одну четвёртую час...
Математика
Помогите пожалуйста с математические задачи на территории площадью 588 квадратных метров стоит дворец спящей красавицы окруженные зарослями колючих кустарников какова площадь этих заросли если творит занимать одну четвёртую часть всей территории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - 1/4 = 3/4 часть которую занимают заросли 588*3/4 = 147*3 = 441 м2 занимают заросли
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир