Помогите пожалуйста с математические задачи на территории площадью 588 квадратных метров стоит дворец спящей красавицы окруженные зарослями колючих кустарников какова площадь этих заросли если творит занимать одну четвёртую час...

Математика

Помогите пожалуйста с математические задачи на территории площадью 588 квадратных метров стоит дворец спящей красавицы окруженные зарослями колючих кустарников какова площадь этих заросли если творит занимать одну четвёртую часть всей территории

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