Как объяснить слово ПРЕРЫВИСТАЯ? Помогите пожалуйста
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Как объяснить слово ПРЕРЫВИСТАЯ? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Течение, ход, через какие-то промежутки (пути, времени) прерывается, пунктир...
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