Какие из доказательств происхождения человека от приматов кажутся вам наиболее убедительными и почему?
Биология
Какие из доказательств происхождения человека от приматов кажутся вам наиболее убедительными и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямохождение, потому что тело приматов лучше всего для него приспособлено
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