Какие из доказательств происхождения человека от приматов кажутся вам наиболее убедительными и почему?

Биология
Какие из доказательств происхождения человека от приматов кажутся вам наиболее убедительными и почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямохождение, потому что тело приматов лучше всего для него приспособлено
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8x-3,2=5,6 Решите Уравнение Очень Надо
Ответить
Русский язык
Составь предложения с однородными членами Запиши их Подлежащие береза,дуб Сказуемые вспыхнула ,погасла Дополнения молоко,творог Обстоятельства на г...
Ответить
Математика
Школа магазин и аптека расположены на одной стороне улицы.От школы до магазина 700 ?? от магазина до аптеки на 400 м меньше.Какое расстояние от шко...
Ответить
Математика
Цена 1 метра ткани 600 тенге стоимость отрезок ткани 255 тенге сколько сантиметров составляет длина отреза Ответ округлите до целых
Ответить
Химия
Назовите класс органических соединений к которому относятся вещества
Ответить