Какие из этих слов стоят в орфаграмме(в приставке,в корне ,суффиксе,окончание) Сад??тся солнце, даль синеет, Кукушка стонет, а река Уже от запада алеет И отражает облака.
Русский язык
Какие из этих слов стоят в орфаграмме(в приставке,в корне ,суффиксе,окончание) Сад??тся солнце, даль синеет, Кукушка стонет, а река Уже от запада алеет И отражает облака.
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